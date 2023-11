Đã có kết quả xét nghiệm của cô gái trẻ bị đồn lây nhiễm HIV cho nhiều người

Ngày 24/11, thông tin từ Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, kết quả xét nghiệm HIV của cô gái trẻ bị đồn nhiễm HIV lây cho hàng chục người ở xã Thành Sơn, huyện Bá Thước là âm tính với HIV.

Theo Công an huyện Bá Thước, cô gái trẻ đã cùng chồng tự nguyện đến cơ sở y tế đủ điều kiện để làm xét nghiệm về HIV và lấy mẫu kiểm tra bằng hình thức test nhanh. Kết quả cô ấy và chồng đều âm tính với HIV.

Cô gái bị đồn nhiễm HIV lây cho nhiều người ở huyện miền núi Bá Thước đã đi xét nghiệm và kết quả âm tính với HIV

Trước đó, Báo Công Thương đã đưa tin: Sáng 22/11, trên các hội, nhóm Facebook lan truyền thông tin một cô gái trẻ sống tại một xã trong khu du lịch Pù Luông, huyện Bá Thước đã lây nhiễm HIV cho hơn 40 người đàn ông. Sau khi thông tin được đăng tải, đã có hàng trăm lượt chia sẻ, hàng trăm bình luận.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Bá Thước đã vào cuộc xác minh. Đến ngày 23/11, Công an huyện Bá Thước cho biết, kết quả xác minh cho thấy, không có cơ sở để khẳng định cô gái trẻ, trú tại xã Thành Sơn, huyện Bá Thước bị nhiễm HIV như thông tin trên mạng xã hội lan truyền. Nạn nhân cũng khẳng định, bản thân cô không hề bị lây nhiễm HIV. Công an huyện Bá Thước khẳng định đây là tin không đúng sự thật.

Qua vụ việc, Công an huyện Bá Thước đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã có liên quan, Ban Chỉ đạo 35 huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị huyện tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện không phát tán, đăng tải, chia sẻ các thông tin không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây phức tạp về an ninh trật tự ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

