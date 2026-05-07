Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan dùng chiêu “ngâm” hồ sơ XKLĐ để nhận “bôi trơn

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ) về tội “Nhận hối lộ”. 8 bị cáo khác là cấp dưới của bị cáo Nguyễn Bá Hoan cùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Sơn Lâm (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”. 10 bị cáo khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2025, các bị can tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có sai phạm trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài (viết tắt là Phiếu trả lời).

Theo đó, bị can Nguyễn Bá Hoan và bị can Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí trái quy định hơn 30,2 tỷ đồng.

Trong việc cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bị can Tống Hải Nam đã chỉ đạo thuộc cấp là bị can Nguyễn Thành Hưng và bị can Phan Thị Thu Trang, cùng là chuyên viên Phòng Pháp chế (Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài) gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Các bị can này kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, trả lại hồ sơ yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền cho Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang để chuyển cho Tống Hải Nam làm nguồn “chi phí đối ngoại” khi trình lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Do đó, khi hai bị can Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang gợi ý doanh nghiệp đưa tiền từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép hoặc đổi giấy phép. Số tiền này được trích lại cho bị can Tống Hải Nam và bị can này sẽ đưa lại một phần cho bị can Nguyễn Bá Hoan.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2025, các bị can đã nhận tổng cộng hơn 9 tỷ đồng để thẩm định hồ sơ, cấp 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Trong đó, bị can Nguyễn Bá Hoan được hưởng lợi bất hợp pháp 1,4 tỷ đồng (950 triệu đồng tiền mặt và 2 đồng hồ trị giá 450 triệu đồng).

Ở hành vi nhận hối lộ liên quan chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7), bị can Tống Hải Nam đã gây khó khăn, tạo rào cản cho các doanh nghiệp, buộc họ phải đưa tiền “chi phí”.

Theo đó, bị can Tống Hải Nam báo cáo và được bị can Nguyễn Bá Hoan đồng ý cho xây dựng và áp dụng “quy trình” thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng và chuẩn bị nguồn E7 trái quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Từ năm 2021 đến tháng 4/2025, khi làm thủ tục đề nghị cấp phiếu trả lời đề xuất khẩu lao động diện Visa E7, nhóm người thuộc doanh nghiệp tư nhân gồm các bị can Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đã đến trụ sở Cục Quản lý lao động nước ngoài đưa 281.800 USD và 190 triệu đồng cho bị can Nguyễn Bá Hoan, bị can Tống Hải Nam và các bị can khác.

Ở hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Viện kiểm sát xác định, từ năm 2020 đến năm 2025, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đều hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Sau khi thu phí của người lao động, nhóm này lập hai hệ thống sổ kế toán, không báo cáo thuế đầy đủ, để ngoài sổ kế toán hơn 1.241 tỷ đồng, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 244 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: cand.com.vn