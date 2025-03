Cuộc đời thăng trầm của "tứ đại mỹ nhân Sài Gòn"

Tuyệt đỉnh giai nhân - Thẩm Thuý Hằng

Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn, cụm từ nhắc đến khiến người hâm mộ nghĩ ngay đến Thẩm Thúy Hằng. Bà tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940 tại Hải Phòng nhưng sau đó theo cha vào An Giang sinh sống.

Thẩm Thúy Hằng được gọi là tuyệt đỉnh giai nhân.

Vào năm 16 tuổi, bà tham gia cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh và đã giành được giải thưởng cao nhất. Năm 1958, ở tuổi 18, Thẩm Thúy Hằng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp mà bộ phim đầu tay là Người đẹp Bình Dương lập tức đưa bà lên hàng ngôi sao. Từ đó, bà liên tục được mời đóng phim và phim nào cũng thành công, cát-sê mỗi phim tới cả cân vàng.

Thẩm Thúy Hằng được gọi là tuyệt đỉnh giai nhân của Sài Gòn thập niên 1960 – 1970 vì vừa có nhan sắc hút hồn vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa kiêu sa sắc sảo, vừa tự nhiên, dịu dàng. Mỗi khi ngắm lại loạt ảnh thời trẻ của Thẩm Thúy Hằng, các thế hệ nhan sắc sau này đều phải ngưỡng mộ.

Vẻ đẹp và tài năng giúp bà nhận được lời mời đóng phim của các nhà sản xuất đến từ Mỹ, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Đài Loan... và đạt các giải thưởng lớn như "Nữ diễn viên xuất sắc" tại Liên hoan phim Đài Bắc, "Ảnh hậu Á Châu" trong Liên hoan phim Á Châu tổ chức tại Hong kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) năm 1972 - 1974, "Nữ diễn viên khả ái nhất" tại Liên hoan phim Moskva và Tasken tại Liên Xô năm 1982...

Tuy nhiên, đứng trên đỉnh cao của tiền bạc và danh vọng, nhưng cuộc sống cá nhân của Thẩm Thúy Hằng lại khá nhiều bi kịch. Năm 1959 bà bị ép kết hôn với một người mình không yêu để rồi cuộc hôn nhân tan vỡ và trở thành mẹ đơn thân khi mới 24 tuổi. Tới năm 1970, Thẩm Thúy Hằng lên xe hoa lần thứ hai với một người đàn ông có vị trí lớn trong xã hội. Nhưng ông đã qua đời năm 2003, để lại mình bà lẻ loi.

Nhan sắc thay đổi của mỹ nữ một thời ở tuổi xế chiều khiến nhiều người xót xa.

Đặc biệt, bi kịch lớn nhất cuộc đời Thẩm Thúy Hằng là hậu quả phẫu thuật thẩm mỹ. Nó khiến khuôn mặt bà bị biến dạng một cách kinh khủng. Từ một nhan sắc tuyệt trần, giờ đây phải mang gương mặt biến dạng khiến nữ minh tinh một thời khép lại mọi cánh cửa giao lưu với thế giới bên ngoài, tìm niềm vui với Phật pháp và làm từ thiện.

Đêm 6/9/2022, Thẩm Thuý Hằng qua đời tại nhà riêng ở TP.HCM, hưởng thọ 82 tuổi.

Thanh Nga – Hồng nhan bạc mệnh

Cố nghệ sĩ Thanh Nga tên thật là Juliette Nguyễn Thị Nga sinh năm 1942 tại Tây Ninh, là bạn thân với với NSND Kim Cương và NSƯT Thẩm Thúy Hằng.

Nét đẹp sang trọng, quý phái và đậm chất Á Đông của Thanh Nga luôn khiến những người mộ điệu phải trầm trồ khen ngợi.

Thanh Nga là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn những năm 60 - 70 thế kỷ trước. Tên tuổi của bà gắn liền với nhiều vở diễn kinh điển như: Người vợ không bao giờ cưới, Bên cầu dệt lụa, Tiếng trống Mê Linh...

Không chỉ sở hữu giọng ca tuyệt vời, Thanh Nga còn khiến khán giả say mê bởi nhan sắc hoàn mỹ. Nữ nghệ sĩ có gương mặt trái xoan, đôi mắt đượm buồn và suối tóc dài suôn mượt.

Thập niên 1960-1970, tên tuổi của bà được mọi người biết đến với nhan sắc và tài năng thuộc hàng bậc nhất ở Sài Gòn. Nét đẹp sang trọng, quý phái và đậm chất Á Đông của bà luôn khiến người mộ phải trầm trồ khen ngợi. Thanh Nga đã được công chúng ưu ái dành tặng cho danh hiệu "nữ hoàng sân khấu".

Ra đi khi còn rất trẻ nhưng nhan sắc và tài năng của bà đến nay vẫn được nhiều khán giả biết đến và ngưỡng mộ.

Hồng nhan bạc mệnh, Thanh Nga qua đời tức tưởi ở tuổi 36. Năm 1978, sự ra đi bất ngờ của vợ chồng Thanh Nga sau một vụ sát hại đã để lại niềm thương tiếc cho rất nhiều khán giả ái mộ bà. Cho đến tận bây giờ, khi nói đến NSƯT Thanh Nga, công chúng vẫn nhắc đến bà như một nữ nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn bậc nhất trong làng nghệ thuật sân khấu miền Nam.

Kiều Chinh - tài năng cùng vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn

Kiều Chinh-tên khai sinh là Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Bà là nữ diễn viên nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, Kiều Chinh gây ấn tượng với nhiều người bởi vẻ đẹp khá hiện đại.

Thần thái quý phái và nhan sắc là điểm tựa để cái tên Kiều Chinh vươn ra Hollywood.

Bà gây ấn tượng qua các phim "Hồi chuông Thiên Mụ" (1957), "Mưa rừng", "Ngàn năm mây bay"… Kiều Chinh từng tham gia vài bộ phim của Hollywood. Cũng vì tiếp xúc nhiều với văn hóa phương Tây mà Kiều Chinh có phong cách rất hiện đại và phóng khoáng. Xuất hiện trong những khung hình màu hiếm hoi, nữ diễn viên luôn thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp mặn mà.

Bà sở hữu những đường nét sắc lẹm với đôi mắt biết nói đầy ma lực. Nhan sắc và sự tài tình trong diễn xuất đã giúp bà xây dựng được khối tài sản điện ảnh khổng lồ lên tới 100 tác phẩm. Trong đó có những bộ phim nổi tiếng như: The Letter (1986), Welcome Home(1989), What Cooking (2000), Face(2001)... Năm 1996, Kiều Chinh nhận giải Emmy cho phim tài liệu "Kieu Chinh: A Journey Home". Năm 2003, Kiều Chinh được trao giải thưởng "Thành tựu Suốt đời" (Lifetime Achievement Award).

Vẻ ngoài rạng rỡ của diễn viên Kiều Chinh ở tuổi U90. Ảnh: NVCC.

Năm 1975, Kiều Chinh ra nước ngoài định cư và vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Những năm gần đây, thi thoảng bà về nước và xây dựng nhiều quỹ học bổng để giúp đỡ trẻ em nghèo.

Kiều Chinh là diễn viên Việt Nam đầu tiên gặt hái được thành công đáng kể tại Hollywood và cho đến nay cũng là người có thành tích tốt nhất ở kinh đô điện ảnh thế giới.

"Kỳ nữ" Kim Cương

Kim Cương năm 1937, được mệnh danh là một kỳ nữ của làng sân khấu kịch nói miền Nam lúc bấy giờ bởi không chỉ thu hút khán giả bằng tài năng diễn xuất mà còn bằng nhan sắc mặn mà của mình. Bà xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, có mẹ là cố NSND Bảy Nam nên NSND Kim Cương sớm tiếp xúc với sân khấu.

Khác với người bạn thân Thẩm Thúy Hằng, tên tuổi NSND Kim Cương lại gắn liền với sân khấu kịch nói hơn là điện ảnh, mặc dù bà cũng tham gia đóng phim không ít. Bà nổi tiếng trong những vai kịch buồn rơi nước mắt hay những vai dí dỏm. Giữa thập niên 1950, ký giả Nguyễn Anh Ca đặt biệt hiệu "kỳ nữ" cho bà, từ đó mọi người biết đến danh hiệu Kỳ nữ Kim Cương.

NSND Kim Cương.

NSND Kim Cương không chỉ thu hút khán giả bởi tài năng diễn xuất vượt trội mà còn sở hữu nhan sắc hiếm có. Nữ nghệ sĩ có vẻ đẹp đậm chất Á Đông, nổi tiếng với mái tóc xoăn, lọn tóc mái uốn cụp đậm chất tiểu thư điệu đà, sống mũi dọc dừa cùng đôi mắt biết cười và nụ cười tươi dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Người đẹp nổi tiếng với mái tóc xoăn, lọn tóc mái uốn cụp đậm chất tiểu thư điệu đà.

Ngoài tài diễn xuất, kỳ nữ Kim Cương còn là người viết kịch, từng soạn nhiều vở diễn với bút danh Hoàng Dũng. Bà giữ kỷ lục là người viết kịch bản kịch nói nhiều nhất Việt Nam hiện nay. Nghệ sĩ Kim Cương được đánh giá là người mở đường cho kịch nói Sài Gòn sau năm 1975. Bà từng đi tu nghiệp Bulgaria, ngành đạo diễn.

NSND Kim Cương vẫn luôn tươi trẻ ở tuổi U90.

Mặc dù sự nghiệp đỉnh cao nhưng cuộc đời nữ nghệ sĩ lại khá lận đận, trong chuyện tình cảm, bà từng trải qua 5 lần lỡ dở tình duyên. Đến nay, ở tuổi U90 - NSND Kim Cương vẫn giữ đẹp vẻ đẹp phúc hậu, bà sống vui vẻ bên con cháu và vẫn hết mình cống hiến cho công tác thiện nguyện của nước nhà.

