Công ty bất động sản liên quan Shark Hưng làm ăn ra sao?

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã chứng khoán: CRE) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã CRE202001.

Theo công bố, doanh nghiệp này đã thanh toán toàn bộ gốc và lãi cho lô trái phiếu vào ngày 13/10. Cụ thể, giá trị gốc thanh toán là 346,52 tỷ đồng, tiền lãi thanh toán là 10,47 tỷ đồng, với lãi suất 10,5%/năm.

Lô trái phiếu CRE202001 được phát hành vào ngày 31/12/2020, kỳ hạn ban đầu 3 năm, tương ứng đáo hạn ngày 31/12/2023; giá trị phát hành 450 tỷ đồng.

Như vậy, CenLand đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn mã CRE202001.

Về tình hình kinh doanh, hiện CenLand chưa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2025 sau soát xét, CenLand ghi nhận doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm đạt 504,1 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái.



Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm cùng việc tiết giảm các chi phí giúp lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này tăng 175% lên 44 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch của cả năm.

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả của CenLand tăng 9,4% so với đầu năm, lên gần 1.662 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm tỉ trọng lớn nhất, gần 55%, đạt 913,8 tỷ đồng. Nợ dài hạn của doanh nghiệp này ở mức 163 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý II/2025 đạt 5.707 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, CenLand có tổng tài sản đạt hơn 7.370 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 60 tỷ đồng (tăng 93% so với đầu năm). Hàng tồn kho tăng hơn 78%, lên gần 632 tỷ đồng, chủ yếu là tồn căn hộ thuộc dự án Sky City Towers 88 Láng Hạ, khu chung cư DETACO, dự án Khu biệt thự và vui chơi giải trí Đại Lải...

HĐQT CenLand vừa thông qua phương án mở hạn mức tín dụng và vay vốn phục vụ hoạt động thường xuyên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thái Hà.

Cụ thể, CenLand mở hạn mức tín dụng và vay vốn ngắn hạn năm 2025-2026 ở mức 400 tỷ đồng, để bổ sung vốn lưu động (gồm hạn mức thấu chi) phát hành bảo lãnh, mở LC để thanh toán các chi phí hoa hồng môi giới, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE đang có giá 10.050 đồng/cổ phiếu, giảm gần 3% trong tuần qua, tăng gần 30% so với đầu năm 2025.

Thâu tóm một doanh nghiệp vốn trăm tỷ

CenLand được thành lập năm 2001, tiền thân là Công ty CP Phát triển Công nghệ Trường Thành, hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới, nghiên cứu và tư vấn marketing bất động sản. Công ty trở thành công ty đại chúng từ tháng 3/2018.

Shark Hưng hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CenLand.



Hiện ông Phạm Thanh Hưng (thường được gọi là Shark Hưng từ khi ông này tham gia chương trình Shark Tank) giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị CenLand.

Trong cơ cấu cổ đông của CenLand, cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Thế Kỷ nắm hơn 49,93% vốn, kế đến là Tập đoàn Đầu tư I.P.A sở hữu 10,91% và Shark Hưng nắm 3,39% vốn.

Ngày 22/9 vừa qua, Hội đồng quản trị CenLand đã ban hành nghị quyết thông qua việc mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đạt VN. Theo đó, CenLand sẽ nhận chuyển nhượng 9,6 triệu cổ phần phổ thông từ hai cổ đông hiện hữu là bà Đinh Ngọc Hương và ông Nguyễn Công Lam.

Sau giao dịch, CenLand sẽ nâng tổng số cổ phần nắm giữ tại Thành Đạt VN lên 29,1 triệu đơn vị, tương ứng 58,2% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu chi phối này, Thành Đạt VN chính thức trở thành công ty con của CenLand.

Thành Đạt VN được thành lập ngày 16/1/2014, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Ban đầu, Thành Đạt VN có vốn điều lệ 40 tỷ đồng, sau nhiều lần thay đổi, đến tháng 6/2022, công ty nâng vốn lên 305 tỷ đồng.

