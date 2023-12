Công an xác minh clip người đàn ông chặn đầu xe Land Cruiser biển xanh

Hình ảnh tài xế xe máy chặn đầu xe biển xanh được người đi đường ghi lại - Ảnh: V.T.

Ngày 19-12, đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe máy chặn đầu xe biển xanh được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ.

Your browser does not support the video tag.

Xác minh clip người đàn ông chặn đầu ô tô biển xanh ở quận Ba Đình

...

Theo nội dung từ đoạn clip, chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển đang chặn đầu chiếc Toyota Land Cruiser biển xanh. Lúc này, xe biển xanh đang đi vào phần đường ngược chiều, có dải phân cách cứng. Chiếc xe biển xanh đồng thời phát tín hiệu còi và đèn thể hiện đang đi làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên người đàn ông đi xe máy không nhượng bộ mà đỗ chắn đầu xe, ép xe phải lùi lại, đi đúng chiều đường. Chưa dừng lại, người này còn xuống xe và lời qua tiếng lại với tài xế xe biển xanh, mặc cho chiếc xe này đang phát đèn nháy và còi. Sự việc xảy ra trên một con phố thuộc quận Ba Đình, Hà Nội, gây ùn ứ một đoạn đường.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 19-12, đại diện Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho hay đơn vị đã nắm được nội dung vụ việc.

Cùng ngày, lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đội địa bàn rà soát, xác minh sự việc. Cảnh sát giao thông sẽ mời tài xế lên làm việc để xác minh các yếu tố liên quan tình huống trên trước khi đưa ra quyết định xử lý.

Tác giả: Hồng Quang



Nguồn tin: Báo VTC News