Công an vào cuộc xác minh cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi"

Sáng 8/2, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, đại diện lãnh đạo Công an Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ thông tin cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" xem bói toán, có biểu hiện hiện tượng mê tín dị đoan trên mạng xã hội.

“Chúng tôi đang theo dõi ở trên mạng xã hội cũng như qua thông tin báo chí. Công an thị xã và Công an phường Hiến Thành cũng đang vào cuộc xác minh. Trường hợp nếu có các vi phạm, Công an thị xã sẽ cùng với Ban chỉ đạo tôn giáo của thị xã làm rõ và xử lý theo các quy định của pháp luật”, đại diện Công an thị xã Kinh Môn thông tin.

Cô đồng T.H. bổ cau gây xôn xao khi xem bói với câu nói "đúng nhận sai cãi"



Ngay khi báo chí đăng tải thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn đã vào cuộc giao cho các cơ quan liên quan lĩnh vực này xác minh kiểm tra.

Ông Vũ Văn Dung, Chủ tịch UBND phường Hiến Thành xác nhận cô đồng T.H hiện đang sinh sống trên địa bàn phường.

“Chúng tôi vẫn đang làm việc, tiến hành xác minh để báo cáo lãnh đạo thị xã. Ban Tôn giáo thị xã và Công an thị xã cũng đang tiến hành xác minh”, ông Dung cho biết.

Theo Chủ tịch UBND phường Hiến Thành, cô đồng T.H trước lấy chồng ở địa phương khác và mới về địa bàn sinh sống, trông nhà cho bố mẹ đi miền Nam.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh cô đồng T.H. hiện đang làm việc tại Kinh Môn (Hải Dương) nổi tiếng qua những video xem bói cho người khác qua hình thức bổ cau.

Qua các video được đăng tải trên Tiktok này, cô đồng T.H. có thể đọc tên những người xung quanh đến xem khiến nhiều người nửa tin nửa ngờ. Đặc điểm của những đoạn video được cô đồng T.H. đăng tải có vẻ ghi lại những lần coi bói trực tiếp của cô với “khách hàng”. Mỗi lần bổ cau, cô có thể nói vanh vách về một vấn đề nào đó.

Đáng chú ý, những clip vừa xem bói vừa bổ cau do cô tự quay bỗng chốc có hàng triệu lượt xem. Kịch bản khá đơn giản: mở đầu cô đồng hỏi về chuyện gia đình, công việc. Sau mỗi câu hỏi đều kèm cụm câu “đúng nhận sai cãi”. Đáng nói, các câu hỏi của cô đa phần đều rất chung chung. Giả dụ như dòng họ có người xuất ngoại đúng không? Nhà có ai tên là Đức không?... Rồi từ các câu trả lời của “con nhang”, cô tiếp tục xoáy sâu vào câu chuyện. Kế đó, cô sẽ nói tiếp về nguyên do, số mệnh. Và cuối cùng là giải pháp (đi cúng chỗ này chỗ kia, cẩn thận tháng này, ngày nọ…)

Cô đồng này cũng nhận đặt lịch để xem bói cho nhiều người khác. Thông tin được cô đồng T.H. chia sẻ, cô không bao giờ nhận đặt cọc trước và mọi yêu cầu chuyển khoản đều là giả mạo.

Một số ý kiến cho rằng, đây được xem là biểu hiện của mê tín dị đoan trên mạng xã hội. Sự việc này khiến không ít người lo lắng sẽ gây ảnh hưởng lớn, tuyên truyền mê tín dị đoan khi thu hút nhiều người.

Luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hoà (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hoạt động mê tín dị đoan là hiện tượng bói toán, chiêm bái, đoán mộng, phán bảo điều này điều kia. Do đó, việc cô đồng T.H. nhận đặt lịch để xem bói cho nhiều người thông qua hình thức bổ cau cũng là một hình thức của hoạt động mê tín dị đoan.

Các chuyên gia văn hóa cho rằng, đây là hoạt động mê tín dị đoan trên mạng xã hội, đồng thời đưa ra lời khuyên, hoàn toàn không nên theo và không nên tin vào những lời nói này. Bói toán là hành vi mê tín dị đoan và mọi người không nên mất tiền vào những việc thế này.

Điểm những lời “phán” của cô đồng bổ cau: - "Bản thân lá số tử vi cung mệnh mình rất hợp với cô Chín đấy nhé, lộc con cô đấy! Người của cô, của của cô, gia bản trong tay cô, lộc cô chả thiếu chi chi, lộc cô không thiếu thứ gì đâu ạ. Cô đã thương ai tài lộc cô ban, cô thương ai cô hái lộc trên ngàn cô cho". - "Ở đâu đây, lại Bắc Giang, được cái mũi tử tế chỉ khổ tại cái tâm, đúng nhận sai cãi". Hồng nhan bạc phận, nữ tử bạc bẽo, cũng khổ về tâm lắm, rơi nước mắt âm thầm một mình không ai thấu hiểu cho mình. Đúng nhận sai cãi cho tôi cái nào!..." - "Không có các cụ đỡ cho thì giờ mồ yên mả đẹp, đỏ hương cứ ngồi mà ngắm chuối xanh với gà khoả thân thôi. Đúng nhận sai cãi cho tôi cái”. - “Bàn tay này làm ăn lộc kinh doanh đấy, đúng nhận sai cãi cho cô, lá số tử vi trong cung mệnh đất cát nhà mình ở ngoài đường, trong ngõ thôi nhưng đều có cửa lớn, tính mình không thích nói nhiều đâu, cần bố rất cần không cần bố 'đ…' thèm cần luôn. Gần khu xóm nhà mình có ông nào bị tai biến như kiểu ảnh hưởng đến chân, ngẫm đi cho tôi cái nào? Đúng nhận sai cãi…” - “Ở nhà không lộc không tài, không tiền, không phát… đi ra phát lộc phát tài, phát tiền, công danh, cả tình duyên… không đi hai bánh, không đi bốn bánh mà đi bằng cánh!?, trai có gái có đấy, đúng nhận sai cãi giúp tôi".

