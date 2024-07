Cô gái tố bị nhân viên xe giường nằm sàm sỡ, công an vào cuộc

Ngày 9-7, đại diện Công an TP Huế cho biết đang xác minh, làm rõ thông tin một nữ hành khách tố bị nhân viên nhà xe sàm sỡ khi đi trên chuyến xe giường nằm từ Quảng Bình vào Huế.

Theo thông tin ban đầu, một nữ hành khách 25 tuổi bắt xe từ Quảng Bình vào Huế trên chuyến xe giường nằm đi từ Hà Nội về Huế vào lúc rạng sáng.

Tuy nhiên sau khi lên xe, cô bị một nhân viên nhà xe sàm sỡ, đụng chạm thân thể, theo nữ hành khách.

Nữ hành khách này sau đó đã liên hệ cơ quan công an đề nghị can thiệp.

Khi xe khách giường nằm này đến địa phận thuộc phường An Hòa (TP Huế) thì bị lực lượng công an TP Huế đón chặn. Lái xe khách và người phụ xe bị tố có hành vi sàm sỡ đã được mời về trụ sở công an để làm việc, xác minh.

...

Theo lãnh đạo Công an TP Huế, trước mắt công an sẽ xác minh, làm rõ thông tin tố cáo. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP Huế sẽ chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an tỉnh Quảng Bình để tiến hành xử lý bởi sự việc xảy ra ở địa phận tỉnh này.

"Qua những trường hợp này, người dân cũng nên đề cao cảnh giác, tự bảo vệ bản thân và cần báo ngay cho lực lượng chức năng khi xảy ra những hành vi như vậy.

Các nhà xe khi tuyển dụng nhân viên cần tuyển dụng những người có đạo đức, nhận thức được năng lực, hành vi của mình nhằm tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc kể trên", lãnh đạo Công an TP Huế nói.

Tác giả: NHẬT LINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ