Cô gái 23 tuổi bị cướp tài sản khi vào khách sạn với bạn trai quen qua mạng

VietNamNet đưa tin ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 (TP.HCM) tạm giữ Đỗ Thành Lý (SN 1991, quê Cà Mau, tạm trú TP.Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, tối 7/12, chị T.D.M. (SN 2000, quê Cà Mau) đến Công an phường 12 (quận 10) trình báo về việc bị cướp tài sản.

Theo lời của chị M., chị đã bị bạn trai quen qua mạng khống chế, trói trong khách sạn và cướp sạch tài sản mà chị mang theo gồm: 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, 1 lắc vàng, 1 điện thoại iPhone 12 Promax và 2,5 triệu đồng.

Đối tượng Đỗ Thành Lý bị tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản. Ảnh: VietNamNet



Sau khi nhận báo cáo sơ bộ về vụ việc, Công an quận 10 đã vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng gây án. Đến tối 8/12, công an bắt giữ đối tượng Đỗ Thành Lý.

Cơ quan công an làm rõ, cách đây 1 tháng, đối tượng Lý và chị M. quen nhau qua mạng xã hội Facebook. Lý thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên Kevin Đỗ (Đỗ Thành Lý) để trò chuyện video với chị M. nên biết chị có đeo nhiều vòng vàng nữ trang.

Do bản thân đang nợ nần nên Lý nảy sinh ý định cướp tài sản nhắm vào bạn gái quen qua mạng. Lý rủ chị M. từ Cà Mau đến TP.HCM để gặp gỡ.

Theo thông tin trên VTC News, trưa 7/12, chị M. đi xe khách từ Cà Mau đến TP.HCM để gặp Lý. Sau đó, Lý đưa chị M. đến khách sạn thuê phòng để nghỉ ngơi. Tại đây, Lý cột tay chị M. và cướp đi số tài sản nêu trên rồi bỏ trốn.

Trong một vụ việc khác, ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm Nguyễn Phạm Văn Tài (SN 1999) và Phạm Thanh Quang (SN 1996, cùng ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản, theo báo Tiền Phong.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 7/12, người dân báo tin về việc bị 2 đối tượng đi xe mô tô đến tiệm game trên địa bàn dùng súng uy hiếp và yêu cầu những người trong tiệm mang tài sản để ra phía trước. Lấy được tài sản, hai đối tượng còn bắt 1 người trong tiệm game đi theo.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Hiệp (huyện Trà Ôn) tiến hành xác minh, triển khai lực lượng và đã bắt giữ được 2 đối tượng cách hiện trường không xa. Lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 6 điện thoại di động cùng số tiền 46 triệu đồng.

Qua làm việc, hai đối tượng đều thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình. Công an huyện Trà Ôn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đinh Kim (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn