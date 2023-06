Cô gái 17 tuổi tự sinh bé trai ở hố đất rồi bỏ về nhà

Hố đất cạnh đường nơi D. bỏ lại con trai mới sinh rồi về nhà - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 16-6, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã thông tin ban đầu về vụ việc bé trai mất một chân chết cạnh lô cao su gây xôn xao dư luận.

Trước đó, ngày 13-6, người dân báo tin phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh tại đường bê tông cạnh lô cao su (thuộc tổ 4, ấp 6, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh).

Your browser does not support the video tag.

Người mẹ liên quan 'thi thể bé trai mất một chân cạnh lô cao su' khai gì?

Ngay sau đó, Công an huyện Lộc Ninh phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân tử vong của bé trai.

Qua xác minh, mẹ bé trai là P.T.K.D. (17 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập).

Theo đó, cuối tháng 5-2023, D. đến ở tại nhà anh T.V.T. (19 tuổi, ngụ ấp 8, xã Lộc Hưng). Thời gian ở đây, thấy bụng D. to bất thường, gia đình anh T. gặng hỏi nhưng D. không thừa nhận đang mang thai.

... Lực lượng chức năng làm việc với D. để điều tra nguyên nhân cái chết của bé trai sơ sinh mất một chân ở cạnh lô cao su - Ảnh: AN BÌNH



Ngày 11-6, gia đình anh T. đưa D. đến phòng khám đa khoa Lê Nguyễn (thị trấn Lộc Ninh) khám và được chẩn đoán có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh con. Tuy nhiên, D. không nói cho gia đình anh T. biết.

Đến 9h sáng hôm sau, D. chuyển dạ nên lấy xe đạp điện ra lô cao su mới trồng ở ấp 6, xã Lộc Hưng tự mình sinh con. Sau khi sinh ra một bé trai, D. bỏ con lại hố đất sát đường rồi lấy xe về nhà.

Sau khi về nhà D. xuất huyết nhiều nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến nay sức khỏe D. đã ổn định. Riêng bé trai được phát hiện đã chết vào chiều 13-6, một chân phải bị mất.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể cháu bé cho chính quyền địa phương tổ chức mai táng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an huyện Lộc Ninh cho hay đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Như đã đưa tin, khoảng 14h ngày 13-6, người dân địa phương đi chăn bò ở khu vực lô cao su thuộc ấp 6 (xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh) phát hiện thi thể một bé sơ sinh. Sau đó, người này báo cho người dân gần đó cùng đến kiểm tra. Thời điểm phát hiện, nạn nhân là một bé trai sơ sinh nằm trên đường bê tông cạnh lô cao su. Trên người bé trai dính nhiều đất, một bên chân phải mất gần hết.

Tác giả: A Lộc



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ