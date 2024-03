Clip: Xe bán tải bất ngờ tông thẳng vào hông xe tải ở ngay ngã tư

Your browser does not support the video tag.

Vụ va chạm xảy ra vào ngày 3/3, tại ngã tư Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe tải đang bấm còi cảnh báo rồi di chuyển qua ngã tư. Vài giây sau, chiếc xe bán tải từ bên phải lao tới, đâm thẳng vào hông xe tải.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe bán tải bị hư hỏng nặng phần đầu. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý và ý kiến bình luận.

"Sợ ông bán tải thật, xe ben bấm còi như vậy rồi mà vẫn đâm được", "Xe tải vào giao lộ trước rồi, tốc độ này chắc là không vượt quá tốc độ tối đa", "Xe bán tải chạy ẩu quá"... là những bình luận được người xem để lại.

