Clip: Xe Air Blade tông cô gái trẻ ngã ngửa, nhân chứng hốt hoảng

Hình ảnh vụ tai nạn được thành viên nhóm Facebook OFFB chia sẻ mới đây cho thấy, cô gái điều khiển xe máy di chuyển vào ngã tư (có biển báo ngã tư giao nhau đồng cấp) thì bị xe máy xe Air Blade do nam tài xế điều khiển lao tới từ đường bên trái tông trúng đầu. Va chạm khiến cô gái đi xe máy ngã ngửa.

Chứng kiến vụ tai nạn, người phụ nữ đi ô tô bất ngờ thốt lên “ối giời ơi”. Sau vụ tai nạn, nam tài xế điều khiển xe máy Air Blade đã xuống xe có động thái giúp đỡ cô gái gặp nạn.

Đoạn clip thu hút nhiều bình luận từ người dùng Facebook, trong đó, nhiều ý kiến đánh giá, các tài xế di chuyển vào đường giao nhau vội vàng, thiếu an toàn.

Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về quy định lưu thông tại đường giao nhau, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch, Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Luật giao thông đường bộ quy định quy tắc lưu thông ở đường giao nhau tại điều 24 (quy định “nhường đường tại nơi đường giao nhau”).

Cụ thể, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau: Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải; Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

“Hình ảnh từ clip cho thấy, trên tuyến đường cô gái đi xe máy di chuyển có biển cảnh báo phía trước là ngã tư đường đồng cấp giao nhau. Không có biển yêu cầu đi theo vòng xuyến. Vì vậy, theo quy định, các phương tiện di chuyển vào đường giao nhau này phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe đi tới từ bên phải. Điều này có nghĩa, tài xế điều khiển xe máy Air Blade phải nhường đường cho cô gái đi xe máy đi tới từ bên phải.

Hình ảnh từ clip cũng cho thấy, xe máy cô gái điều khiển đã di chuyển vào nút giao trước xe máy Air Blade. Tuy nhiên, quy tắc quan trọng nhất để đảm bảo an toàn là các tài xế phải giảm tốc độ, chú ý quan sát trước khi thực hiện việc nhường đường. Nếu các tài xế chậm lại vài giây, vài tích tắc, thì có thể tránh được tai nạn đáng tiếc”, luật sư Tuấn Anh nói.

Về xử lý vi phạm quy định tại nơi đường giao nhau, Giám đốc Công ty luật Minh Bạch cho biết: Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng về hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (gọi tắt là xe máy) không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường giao nhau. Tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng nếu vi phạm trên dẫn tới tai nạn.

“Trong trường hợp bị xác định có lỗi vi phạm “không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường giao nhau”, ngoài bị xử phạt hành chính, tài xế vi phạm còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại sức khỏe, tài sản cho nạn nhân”, luật sư Tuấn Anh cho biết.

