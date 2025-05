Clip vụ sét đánh cháy nhà dân ở Hà Tĩnh: Ngôi nhà mới được hỗ trợ xây với kinh phí 70 triệu đồng

Được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại hiện trường vụ nhà dân bị sét đánh trúng khiến dư luận đặc biệt quan tâm và xót xa. Vụ sét đánh trúng nhà xảy ra vào khoảng 19h ngày 24.5, ở thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Ngôi nhà là của bà Nguyễn Thị Dung (SN 1966, trú thôn Nhân Phong).

Được biết, bà Dung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, nhà đông con. Ngôi nhà của bà Dung bị cháy được xây dựng năm 2024 từ sự hỗ trợ của Bộ Công an và chính quyền địa phương với tổng kinh phí 70 triệu đồng.

Thời điểm xảy ra vụ sét đánh, ngôi nhà không có người ở bởi bà Dung cùng các con đang đi làm thuê ở xa. Do phát hiện muộn nên nhiều tài sản của gia chủ đã bị hủy hoại. Chính quyền địa phương và người dân đang tập trung triển khai các biện pháp khắc phục.

(Nguồn clip: Nguyễn Thị Hoa)

Trong 6 giờ qua (từ 23h ngày 24/5 đến 5h ngày 25/5), khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 200 mm như: Kỳ Phong 370mm, thị trấn Cẩm Xuyên 325mm, hồ Kẻ Gỗ 305mm, Thạch Xuân 261mm, hồ Thượng Sông Trí 231mm, hồ Khe Xai 227mm, Bàn Nước 217mm, Kỳ Bắc 204mm.... Mưa lớn khiến nước sông dâng cao, nhiều khu vực trên địa bàn Hà Tĩnh như huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh... xảy ra lũ lụt, lũ quét.

Mưa lớn kéo dài gây ra tình trạng lũ lụt, lũ quét trên nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. (Nguồn: MXH)

