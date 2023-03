Clip: Vào nhà vắt cam, người phụ nữ mất xe 80 triệu

Mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh trộm xe máy tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM. Nạn nhân là bà T.T.T (47 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A).

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc



Theo đó, khoảng 8 giờ 45 ngày 9-3, bà T. dắt xe máy SH ra trước nhà rồi tập thể dục, sau đó quay vào bếp để vắt nước cam.

Khoảng 2 phút sau bà T. quay ra sân thì chiếc xe máy đã bị mất. "Mỗi lần dắt xe ra tôi đều khoá xe nhưng lần này quên khoá. Trước đó, có người đàn ông đã đứng trước nhà quan sát hồi lâu" - bà T. nói.

Clip: Người phụ nữ vào nhà được hai phút thì mất chiếc xe máy 80 triệu

Kiểm tra camera an ninh, bà T. thấy có hai nam thanh niên đi xe máy tới, một người tiếp cận rồi sau đó đẩy chiếc SH đi.

Vụ việc đã được Công an xã Vĩnh Lộc A tiếp nhận và đang điều tra. Được biết, chiếc xe SH bà T. mua được 1 năm, trị giá gần 80 triệu.

