CLIP: Truy bắt hàng trăm học viên cai nghiện bỏ trốn

Sáng 25-2, lực lượng chức năng của tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục truy bắt những người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy của địa phương này.

Truy bắt đối tượng cai nghiện bỏ trốn

Lực lượng chức năng đang tập trung truy bắt những học viên cai nghiện đã bỏ trốn

Trước đó, vào tối 24-2, hàng trăm học viên của một cơ sở cai nghiện đã gây náo loạn, đập phá cổng chính của cơ sở rồi chạy ra ngoài. Sau đó, các đối tượng chạy theo nhiều con đường nhỏ, ruộng lúa để bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Sóc Trăng đã điều lực lượng đến kịp thời nhưng bị nhóm đối tượng chống trả để thoát ra ngoài.

Ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, cho biết sáng 25-2, ngành chức năng đang họp để xử lý vụ việc.

Theo một nguồn tin, khoảng 200 học viên đã thoát ra ngoài.

