Clip: Tông trúng đầu ô tô, người đi xe máy lộn vòng trên không trung

Nguồn clip: Đời Thế/OFFB

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn va chạm giữa một chiếc xe máy và một chiếc ô tô, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía người xem.

Trong clip, một chiếc ô tô con đang rẽ sang đường thì bất ngờ một người đàn ông điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao đi tới, tông thẳng vào đầu xe. Cú va chạm xảy ra khiến người đi xe máy văng lên không trung rồi rơi xuống đường.

Được biết, sự việc xảy ra tại Lạng Sơn và đã được camera giám sát ghi lại.

Hiện chưa rõ tình hình cụ thể của nạn nhân nhưng ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận về nhiều ý kiến bình luận từ phía người xem.

"Tình huống nguy hiểm quá, mong người đi xe máy không sao", "Người đi xe máy hình như không đội mũ bảo hiểm nên chắc bị thương nặng rồi", "Tài xế ô tô con cũng không xem nạn nhân thế nào, chỉ quan tâm xe của mình"... là những bình luận được người xem để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn