CLIP: Ronaldo hét vào mặt trọng tài Trung Quốc vì 2 lần bị từ chối phạt đền

Ronaldo tranh cãi với trọng tài Fu Ming.

Ở cuộc đọ sức tại vòng play-off AFC Champions League 2023/24 diễn ra rạng sáng nay, Al-Nassr nhọc nhằn giành chiến thắng 4-2 trước Shabab Al-Ahli nhờ cú đúp của Anderson Talisca (11', 90+5') cùng các pha làm bàn của Sultan Al-Ghannam (88'), Marcelo Brozovic (90+7'). Hai bàn thắng của đội khách đến từ Yahya Al-Ghassani (18', 46').

Chiến thắng này giúp Al-Nassr giành vé dự vòng bảng AFC Champions League 2023/24.

Hiệp 1 trận đấu vừa qua, Ronaldo có 2 tình huống bị trọng tài Fu Ming từ chối phạt đền. Điều đó khiến CR7 nổi giận và hét vào mặt vị “vua áo đen” người Trung Quốc khi hiệp thi đấu thứ nhất vừa khép lại.

Video Ronaldo hét vào mặt trọng tài Trung Quốc. Nguồn: Antonionne Football.

