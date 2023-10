Clip: Phán đoán sai tốc độ, xe tải va chạm với máy bay chở khách

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 4/10, tại sân bay Stansted ở London, Anh.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, chiếc Boeing 737 vừa đến từ Luxembourg trên chuyến bay FR2861 đã rẽ hoàn hảo vào vạch màu vàng phía trước đường bay.

...

Tuy nhiên, một chiếc xe tải di động giúp hành khách khuyết tật rời khỏi máy bay đã phán đoán sai tốc độ và lao tới trước cánh phải của máy bay. Người điều khiển phương tiện cố gắng lùi lại nhưng quá chậm và cánh máy bay đã tông vào nóc xe. Máy bay và xe tải đều bị hư hỏng.

May mắn là không có thương tích nào được báo cáo và các hành khách đã rời khỏi máy bay an toàn. Hãng hàng không giá rẻ Ailen Ryanair chưa bình luận về vụ va chạm.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn