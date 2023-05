Sáng 15/5, nhiều thành viên mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh gã đàn ông cầm dao xông vào shop quần áo, uy hiếp nữ chủ shop để cướp tiền.

Clip: Ớn lạnh gã đàn ông cầm dao khống chế chủ shop cướp tiền giữa ban ngày

Theo trích xuất camera, sự việc diễn ra vào khoảng 15h16 ngày 14/5. Thời điểm này, gã đàn ông vào shop giả vờ hỏi mua quần áo. Khi nữ chủ shop vừa quay lưng lấy đồ, tên này đã dùng dao dí vào cổ và yêu cầu chủ shop đưa tiền cho mình.

- 'Anh ơi, tha cho em anh. Anh ơi, em không có tiền. Dạ, nhưng em nói anh nghe nè, em không có tiền á anh. Con em nữa, nhưng mà em không thích... thiệt...' - nữ chủ shop nói giọng sợ hãi khi bị tên cướp khống chế, ép ngồi xuống sàn. Thời điểm này, trong shop còn có một bé trai là con của nữ chủ shop, tên cướp thì vẫn lăm lăm con dao ở tay.

...

Sau đó, tên cướp tiếp tục cầm dao dí sát vào nữ chủ shop đang ngồi, nói điều gì đó và yêu cầu nạn nhân đứng lên. Quá sợ hãi, nữ chủ shop vừa khóc vừa nói: 'Anh ơi, con em nữa...'.

Lợi dụng lúc tên cướp loay hoay, nữ chủ shop chạy thẳng ra bên ngoài, dùng hết sức tri hô. Tên cướp liền bỏ chạy, phía sau là tiếng khóc thét đầy sợ hãi của chủ shop và cậu con trai.

Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người rùng mình sợ hãi bởi sự manh động của đối tượng. Một số thông tin cho rằng vụ việc xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, vụ nữ chủ shop ở Vĩnh Phúc bị gã đàn ông cầm dao khống chế để giở trò đồi bại nhưng bất thành gây xôn xao mạng xã hội. Đối tượng liên quan đến vụ việc này đã bị bắt và khởi tố sau đó ít ngày.

Tác giả: Đan Phương

Nguồn tin: kienthuc.net.vn