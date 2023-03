Hà Tĩnh: Hung hãn chặn ô tô, cướp tiền đi mua bia nhậu

Chiều ngày 8/3, trao đổi với phóng viên Báo CAND Online, Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hợi (SN 1992), trú tại thôn Minh Châu, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 1/3, trên đường điều khiển xe mô tô trên Quốc lộ 12C từ xã Lâm Hợp xuống xã Kỳ Tân thì phát hiện anh Trần Đức Hải (SN 1982), giáo viên trường THPT Kỳ Lâm, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 BKS 38A – 279.48 đi cùng chiều vượt lên phía trước.

Đối tượng Nguyễn Văn Hợi bị bắt giữ sau hơn 1 giờ gây án.



Hợi nảy sinh ý định chặn xe ô tô của anh Hải để cướp tài sản nên đã vượt lên, chặn xe rồi yêu cầu mở cửa nhưng anh Hải cố thủ trong xe. Thấy vậy, Hợi liền nhảy lên nắp capo, dùng chân đạp nhiều phát vào cửa kính chắn gió. Sợ bị vỡ kính, anh Hải đã mở cửa xuống xe.

Nguyễn Văn Hợi liền nhảy xuống, yêu cầu anh Hải phải đưa số tiền 1 triệu đồng. Lo sợ, anh Hải đã rút ví đưa cho Hợi 900.000 đồng. Cầm tiền xong, Hợi lao vào đấm liên tiếp vào mặt anh Hải làm anh bị chảy máu mũi.

Sau đó, anh Hải lên xe tiếp tục đi về hướng xã Kỳ Tân thì bị Hợi lại vượt lên, chặn xe lần thứ 2 và yêu cầu anh đưa điện thoại để chiếm đoạt nhưng anh Hải đã giấu được chiếc điện thoại dưới tấm thảm lót chân.

...

Thấy xe có camera hành trình, lo sợ hành vi của mình bị ghi lại, Hợi đã giật chiếc camera khiến nó rơi xuống ghế phụ. Khi anh Hải lên xe tiếp tục hành trình thì Hợi vẫn đuổi theo và chặn xe lần thứ 3 yêu cầu đưa thêm tiền.

Lấy lý do trong người không còn tiền, anh Hải đề nghị Hợi chạy theo xe mình đến nhà người quen để vay tiền thì Hợi đồng ý. Tuy nhiên, do anh Hải chạy xe quá nhanh, Hợi không đuổi kịp nên Hợi đã dùng số tiền cướp được vào quán ven đường mua bia rồi ghé nhà người quen nhậu.

Về phía anh Trần Đức Hải, sau khi bị đánh và cướp tài sản đã tự đến Bệnh viện để điều trị, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Anh đã nhanh chóng vào cuộc. Từ đặc điểm bị hại cung cấp, chỉ một giờ sau khi nhận được tin báo, Công an xã Lâm Hợp và Công an huyện Kỳ Anh đã nhanh chóng phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Hợi.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng đã cúi thầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn