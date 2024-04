Clip: Người phụ nữ ném con từ tầng 22 sau khi cãi nhau với mẹ chồng, luật sư kêu gọi giám định tâm thần

Trang QQ (Trung Quốc) đưa tin, vào khoảng 7h sáng ngày 1/4, người phụ nữ tên He (37 tuổi) ở Ba Nam, Trùng Khánh bất ngờ kích động, dùng dao chém mẹ chồng, sau đó ném con trai 3 tuổi qua cửa sổ tầng 22 khiến bé rơi xuống, tử vong. He đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Người thân và hàng xóm cho biết gần đây cô có hành vi bất thường.

Khi ngã, đứa trẻ không rơi trúng đệm hơi cứu hộ ở tầng dưới. Một số hàng xóm cho rằng người mẹ đã cố tình tránh nệm hơi cứu hộ. Liên quan đến suy đoán này, một bác sĩ tâm lý nói với tờ Red Star News rằng một số bệnh nhân trầm cảm nặng mất hy vọng vào tương lai sẽ có hành vi "tự sát kéo dài", kéo người thân cùng tự tử hoặc giết người thân trước... Như vậy, họ sẽ tìm cách tránh nệm hơi.

Luật sư Xiong Da, thuộc Công ty Luật Deyuan Bắc Kinh cho biết cần phải giám định tâm thần pháp y đối với He. Ông cho rằng nếu He không mắc bệnh tâm thần thì hành vi của cô bị nghi ngờ là cố ý giết người. "Nếu người phụ nữ này không thể nhận biết hay kiểm soát hành vi của mình mà ném đứa bé xuống đất, qua kiểm định tâm thần, cô ta sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự", ông nói.

Nếu nghi phạm chưa hoàn toàn mất khả năng nhận thức hoặc kiểm soát hành vi của mình, thì người đó phải chịu một số trách nhiệm hình sự, nhưng có thể được giảm nhẹ hình phạt so với tội cố ý giết người.

Đối với giả thuyết cô He cố tình né đệm cứu hộ khi ném con, luật sư Xiong Da cho biết một số bệnh nhân tâm thần sẽ bị ảo giác và không biết mình đang ném con. Thay vào đó, họ nghĩ thứ họ đang ném đi là một con quái vật. Do đó, tình trạng của cô He cần được các cơ quan giám định y tế chuyên nghiệp đánh giá.

