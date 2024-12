CLIP: Người mẹ đau đớn phát hiện con gái bị sát hại dã man trong phòng ngủ

Ngày 29-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ một người phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng ở xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Your browser does not support the video tag.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường người phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng

Công an có mặt để khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ bị sát hại trong đêm

...



Theo thông tin ban đầu, tối 28-12, bà D.T.H (67 tuổi) đang ở nhà trên xem tivi thì nghe tiếng kêu "Mẹ ơi cứu con" nên liền chạy vào xem thì thấy H.T.N.H (38 tuổi, con gái bà H.) nằm gục trước cửa phòng ngủ, cơ thể có nhiều vết thương.

Lúc đó, thấy Nguyễn Nhựt Minh (khoảng 30 tuổi; ngụ TP Cần Thơ và là bạn trai của N.H) đang đứng cạnh con gái mình nên bà H. nắm giữ người này lại và tri hô.

Tuy nhiên, Minh vùng vẫy và nhanh chóng bỏ chạy. Bà H. đuổi theo một đoạn nhưng Minh lên xe tẩu thoát. Sau đó, bà H. trở về nhà thì đau đớn phát hiện con gái đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Tác giả: Phúc Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động