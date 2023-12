Clip: Người đàn ông 'tung cước' đạp người phụ nữ văng khỏi xe máy

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong clip, một người phụ nữ điều khiển xe tay ga đang lưu thông trên đường thì bị một người đàn ông đi xe máy chạy phía sau tung cú đạp vào người.

...

Cú đạp mạnh khiến người phụ nữ văng khỏi xe, đập đầu xuống đường. Trong khi đó, thủ phạm thản nhiên tăng ga phóng đi. Được biết, nạn nhân đã rơi vào hôn mê và phải nhập viện.

Cảnh sát vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, họ đã loại trừ khả năng đây là một cuộc tấn công trả thù vì người này không xảy ra mâu thuẫn với ai.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn