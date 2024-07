Clip: Người đàn ông bất ngờ dừng ô tô rồi nhảy khỏi cầu tự tử

Your browser does not support the video tag.

Một kỹ sư 38 tuổi đến từ Dombivli gần Mumbai, Ấn Độ đã tự tử vào hôm 24/7. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 trên cầu vượt biển Atal Setu và được camera giám sát ghi lại.

Đoạn clip ghi lại cho thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang di chuyển trên cầu thì bất ngờ dừng lại. Tài xế sau đó xuống xe, đi về phía lan can và nhảy xuống.

Người đàn ông này được xác định là K Shriniwas, là cư dân của Dombivli.

Các thành viên gia đình tiết lộ Shriniwas đã gặp khó khăn về vấn đề tài chính, họ tin rằng đây là lý do khiến anh thực hiện hành động này.

Hãng tin PTI trích dẫn lời một quan chức cho biết, đây là lần thứ hai người đàn ông này cố gắng tự tử. Anh ta đã cố gắng tự tử bằng cách uống chất tẩy rửa sàn khi làm việc tại Kuwait vào năm 2023.

Được biết, Shriniwas đã rời khỏi nhà vào khoảng 23h30 tối hôm trước. Trước khi đến cây cầu, anh đã gọi điện cho vợ và cô con gái bốn tuổi.

Sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Cảnh sát Navi Mumbai cùng với đội cứu hộ Atal Setu, cảnh sát ven biển và ngư dân địa phương đã tiến hành ngay một chiến dịch tìm kiếm. Các nỗ lực tìm kiếm thi thể của ông Shriniwas vẫn đang được tiến hành.

Trước đó, vào ngày 20/3, một nữ bác sĩ cũng đã kết thúc cuộc đời mình bằng cách nhảy từ cùng một cây cầu.

