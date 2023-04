CLIP: Kinh hãi pha đổ đèo dễ "đi vào lòng đất" ở Đà Nẵng

Your browser does not support the video tag.

Bất chấp nguy hiểm thả hai tay, đổ đèo Hải Vân để quay clip đăng lên TikTok

Ngày 2-4, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã lập, biên bản xử phạt N.V.T (17, trú xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang).

N.V.T là người buông cả hai tay chạy xe với tốc độ cao trên đèo Hải Vân.

Trước đó, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp tiếp nhận video lan truyền trên mạng xã hội quay lại cảnh T. chạy xe máy đổ đèo Hải Vân (địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

...

Đáng nói, người này bất chấp nguy hiểm, điều khiển xe với tốc độ cao, buông cả 2 tay lái khi đổ đèo ở các đoạn cua gấp.

Đoạn video nhận rất nhiều phản ứng của dư luận cho rằng thiếu niên này coi thường mạng sống và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã xác minh và mời T. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, thanh niên này khai nhận, sáng 23-3, đã điều khiển xe máy hướng Đà Nẵng lên đèo Hải Vân chơi, khi đi về thì buông thả hai tay để "làm xiếc" rồi tự quay lại video dài hơn 30 giây, đưa lên TikTok.

Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã lập biên bản xử phạt thanh niên này với các lỗi: buông cả hai tay khi điều khiển xe; không có gương chiếu hậu; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.

Tác giả: HẢI ĐỊNH

Nguồn tin: Báo Người lao động