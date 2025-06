Xe máy va chạm ô tô trên quốc lộ 14, 2 học sinh thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 học sinh thiệt mạng - Ảnh: DUNG THẢO

Sáng 26-6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ 2 học sinh thiệt mạng trên quốc lộ 14 đoạn qua thị xã Buôn Hồ, sau khi xe máy chở các em xảy ra tai nạn giao thông với 1 ô tô.

Theo thông tin ban đầu, 21h15 tối 25-6, em Thanh D. (16 tuổi, trú phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ) đi xe máy chở em Sỹ Trường K. (14 tuổi, cùng địa chỉ) lưu thông theo hướng huyện Ea H'leo đi TP Buôn Ma Thuột.

Khi đến km1737+300 quốc lộ 14, đoạn qua phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, xe máy đã va chạm với ô tô do Thế A. (23 tuổi, trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) lái chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến em D. tử vong tại chỗ, em K. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông có hậu quả rất nghiêm trọng này.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ