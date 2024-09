CLIP: Hồ chứa nước thuỷ điện đồng loạt xả lũ

Ngày 20-9, tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết mặc dù bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng Hà Tĩnh vẫn tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Nước sông Ngàn Phố dâng cao, ngập cầu Tràn nối liền xã Sơn Giang và thị trấn Phố Châu, buộc lực lượng chức năng phải lập chốt chặn.



Mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước đổ về các hồ chứa tăng. Từ 17 giờ ngày 19-9, nhà máy thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã cho xả tràn điều tiết nước với lưu lượng 78 m3/giây. Đến 22 giờ cùng ngày tăng lên 581 m3/giây.

Tại huyện Hương Sơn, từ 13 giờ 30 ngày 20-9, hồ chứa thủy điện Hương Sơn điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 15,4 - 92 m3/giây để đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du.

Tại thị xã Kỳ Anh, trước dự báo tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã chủ động cho điều tiết nước qua tràn đối với hồ Kim Sơn và hồ Thượng Sông Trí (thị xã Kỳ Anh) với lưu lượng từ 5 - 100 m3/giây. Việc điều nước qua tràn được thực hiện bắt đầu từ 8 giờ sáng nay (20-9); thời gian kết thúc căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ.

Theo kế hoạch, từ 8 giờ ngày mai (21-9), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng sẽ xả tràn với lưu lượng từ 10-75 m3/giây.

Clip hồ Đá Hàn xả tràn trong sáng 20-9

Trong khi đó, hồ Đá Hàn (huyện Hương Khê) đã được Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh chủ động điều tiết nước qua tràn từ ngày 14-9 với lưu lượng từ 5 – 50 m3/giây.

Từ 11 giờ ngày 20-9, hồ được tăng lưu lượng xả tràn lên 100 – 250 m3/giây.

