Clip: Hai cha con đi xe máy suýt bị hố tử thần 'nuốt chửng'

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, mặt đường đột nhiên sụp xuống khi hai cha con đang lái xe dọc theo đường Chaeng Watthana ở tỉnh Nonthaburi, Bangkok, Thái Lan vào ngày 6/4.

Thấy hai cha con đang rơi xuống hố sụt, người dân địa phương đã lao tới, bước qua phần nhựa đường bị vỡ để kéo họ đến nơi an toàn khi nước bắt đầu tràn vào đoạn đường bị sụt lún.

Cư dân Grace Nicha, người điều hành một cửa hàng có camera quan sát ghi lại vụ việc cho biết, cô lo lắng ngôi nhà của mình có thể bị sụt lún bất cứ lúc nào.

Cô cho biết: "Nếu đường bị sụt, tài sản của tôi cũng có thể bị sập. Cửa hàng và nhà của tôi trong cùng một tòa nhà. Bây giờ tôi lo là không an toàn".

...

Cơ quan Điện lực Thủ đô (MEA) đổ lỗi cho sự cố sập là do dự án cáp điện ngầm gần sông Chao Phraya.

Các quan chức cho biết lớp cát nơi dự án được xây dựng đã dịch chuyển quá mức do dòng chảy của sông.

MEA cho biết con đường dự kiến sẽ được sửa chữa và mở lại vào 9/4.

Một phát ngôn viên cho biết: "Con đường được bảo trì thường xuyên nhưng chúng tôi không thể làm gì để ngăn chặn điều này".

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn