Clip: Đi bộ bên đường, người phụ nữ bất ngờ bị xe máy t.ô.n.g lộn nhiều vòng, chấn thương s.ọ n.ã.o

Chiều ngày 19/11, lãnh đạo UBND xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người bị thương trên địa bàn xã này.

Theo thông tin, vào khoảng 20h ngày 18/11, anh Ngô Xuân H. (24 tuổi, trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) đang lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh. chở theo con trai 5 tuổi.

Nội dung clip cho thấy cho thấy, anh H. điều khiển xe máy với tốc độ khá cao. Khi di chuyển đến địa phận thôn 4, xã Phúc Đồng thì bất ngờ tông phải bà Phan Thị S. (60 tuổi, trú xã Phúc Đồng) đang đi bộ, tập thể dục bên đường.

Cú tông mạnh khiến người phụ nữ ngã lộn nhiều vòng trước khi nằm bất động. Còn chiếc xe máy trượt dài trên đường khoảng 100m.

Sau vụ tai nạn, người phụ nữ bị chấn thương sọ não, được người thân chuyển đi bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu. Tài xế H. và con trai cũng bị thương phải nhập viện điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Nguyễn).



Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Ngọc Bảo

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn