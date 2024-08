Clip: Đang đứng rửa bát trong bếp, người phụ nữ bị sét đánh

Your browser does not support the video tag.

Vụ sét đánh xảy ra tại Thành phố Nam Ninh, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc vào ngày 12/8.

Người phụ nữ bị sét đánh khi đang đứng rửa bát trong bếp.



Người phụ nữ đang đứng rửa bát thì đột nhiên một tia sét đánh trúng bếp, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Tia lửa bắn ra tung tóe và người phụ nữ ngã xuống sàn.

Thật kỳ diệu, người phụ nữ chỉ bị sốc nhẹ và không bị thương nghiêm trọng. Toàn bộ diến biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Các nhà khí tượng học đã cân nhắc đến sự việc kỳ lạ này, giải thích rằng sét thường nhắm vào các tòa nhà dựa trên các yếu tố như độ cao, độ dẫn điện và môi trường xung quanh.

Trong trường hợp này, các chuyên gia suy đoán rằng tia sét có thể đã bị thu hút vào các đường ống kim loại hoặc các thiết bị điện trong bếp, dẫn đến tình huống nguy hiểm và nhiễm điện.

