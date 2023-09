Clip: Cây ATM bất ngờ phun tiền xối xả xuống chân người đàn ông

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một người đàn ông ở Petaling Jaya, Malaysia, đang đi rút tiền tại một cây ATM.

Người đàn ông này không thể tin vào mắt mình khi ngay sau đó, cây ATM lại phun tiền xối xả xuống chân anh ta. Sau khi quan sát thấy không có ai, người đàn ông đã cúi xuống nhặt số tiền lên rồi nhét vào ví. Số tiền được rút ra từ máy rút tiền được cho là tổng cộng 10.000 RM (hơn 50 triệu đồng).

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến máy ATM đột ngột xả ra hàng chục tờ tiền giấy và số tiền này có phải được rút từ tài khoản của anh hay không. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng cho rằng anh chàng khó lòng mà giữ được số tiền đó bởi việc ngân hàng tìm ra danh tính của anh là quá dễ dàng.

Một người viết: "Anh ta không thể tẩu thoát với số tiền này vì rất dễ bị truy lùng. Họ có số tài khoản của anh ấy".

"Người đàn ông không thể lấy tiền của ngân hàng dễ dàng như vậy! Họ sẽ tìm được người này bằng nhiều cách, vấn đề chỉ là thời gian thôi", một người khác bình luận.

"Đừng lo lắng, ngân hàng đã nhanh chóng trừ tiền từ tài khoản của anh ấy trong vòng một ngày làm việc", một người xem nói thêm.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn