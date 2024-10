CLIP: Buồn tình, thiếu niên cầm dao rọc giấy, leo lên mái nhà đòi tự tử

Vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 9-10, Công an TP Cần Thơ nhận được tin báo có một thiếu niên đang cầm dao rọc giấy ngồi trên mái nhà sách P.N (đường Hòa Bình, quận Ninh Kiều).

CLIP: Lực lượng chức năng giải cứu thành công M. Nguồn: mạng xã hội

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo lực lượng chức năng đến hiện trường tiến hành thuyết phục, nhưng người này không xuống. Đến 11 giờ 40 phút, lực lượng công an tiếp cận, khống chế và đưa thiếu niên xuống.

Qua xác minh ban đầu, thiếu niên tên N.T. M (16 tuổi; ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, đang học một trường cao đẳng nghề trên địa bàn TP Cần Thơ).

Nguyên nhân là do M. buồn chuyện tình cảm nên cầm dao rọc giấy leo lên mái nhà của nhà sách để tự tử.

Qua test nhanh, M. âm tính ma túy. Hiện lãnh đạo Công an thành phố đang chỉ đạo Công an quận Ninh Kiều xác minh làm rõ vụ việc.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động