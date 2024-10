Your browser does not support the video tag.

Vụ cướp giật điện thoại xảy ra vào tối ngày 18/10, ở trước một khách sạn trên đường Lê Lợi, TP. Huế. Theo đó, một cô gái đang dùng điện thoại Iphone 14 để chụp hình với bạn ở đường Lê Lợi thì bị đối tượng điều khiển xe máy áp sát giật điện thoại.

Bị giật điện thoại iPhone, 2 cô gái "cuống cuồng" chạy bộ đuổi theo, nhưng tên cướp đã nhanh chóng tẩu thoát.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn