Clip: Bị cửa kính rơi đè trúng người, bé gái 3 tuổi tử vong

Một bé gái 3 tuổi đã thiệt mạng ở Ludhiana (Ấn Độ) sau khi bị một cánh cửa kính rơi đè lên người tại một phòng trưng bày quần áo.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, bé gái đang nắm tay nắm cửa thì cánh cửa bất ngờ đổ sập vào người bé. Một số người, bao gồm cả các thành viên trong gia đình đã chạy về phía cô bé sau vụ việc.

Họ lập tức lôi cánh cửa ra rồi bế bé gái ra khỏi cửa hàng. Đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc hiện đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Bé gái được đưa đến bệnh viện địa phương và được tuyên bố đã tử vong. Được biết, cha mẹ cô bé hiện chưa nộp đơn khiếu nại nào lên cảnh sát.

