Clip 38 giây lạnh người vụ cụ ông 85 tuổi ở Bắc Giang t.ử v.o.n.g dưới bánh xe container

Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 10 giờ 5 phút ngày 6/4 tại ngã tư thị tứ Bảo Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Lúc này, cụ ông L.V.P (sinh năm 1939, trú thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn) đang di chuyển bằng xe đạp thì xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 98F-012.63 kéo theo rơ-moóc BKS 98R-031.48 di chuyển theo hướng từ xã Tam Dị (Lục Nam) đi thị trấn Kép (huyện Lạng Giang, Bắc Giang).

Diễn biến vụ tai nạn được camera nhà dân ghi lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tai nạn khiến ông P. tử vong tại chỗ. Diễn biến vụ tai nạn được camera nhà dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Không ít người cảm thấy lạnh người, xót xa khi chứng kiến khoảnh khắc đau lòng.

Thông tin trên báo Bắc Giang cho biết, người điều khiển ô tô đầu kéo là anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1982, ở thôn Chính Hạ, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Nhận tin báo, cán bộ Công an huyện Lục Nam đã có mặt tại hiện trường để điều tra, giải quyết và điều tiết giao thông.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn