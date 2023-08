Chung tay giúp đỡ 2 đứa trẻ mất mẹ, hoàn cảnh vô cùng khó khăn

Chiều ngày 8/8, gia đình, người thân cùng bà con lối xóm tiễn đưa chị Nguyễn Thị Minh (49 tuổi, trú khối 13, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về nơi an nghỉ cuối cùng. Tang thương bao trùm con đường dẫn từ nhà ra nghĩa trang. Tiếng trống giục, nhạc đám xen lẫn tiếng khóc than của người thân nghe bi ai, não nề.

Anh em Mạnh, Phước cùng bà ngoại trước bàn thờ người mẹ xấu số.

Những người có mặt tại đám tang không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh 2 đứa con nhỏ của chị Minh là Hồ Tùng Mạnh (15 tuổi) và Hồ Tùng Phước (8 tuổi) áo tang, khăn tang trắng xóa, tay cầm di ảnh, khóc nức nở trước nấm mồ vừa đắp gọi tên mẹ trong đớn đau, tuyệt vọng.

"Dậy mà về với con đi mẹ ơi. Sao mẹ bỏ anh em con mà đi thế này? Mẹ đi rồi, anh em con biết sống với ai….", Mạnh gọi mẹ trong tiếng khóc nghẹn.

Căn nhà nhỏ của bà Xuân, nơi 3 mẹ con em Mạnh sống.

Ôm 2 đứa cháu vào lòng, chị Nguyễn Thị Mạn (46 tuổi, dì ruột của Mạnh) chia sẻ. Duyên phận, mãi đến năm 34 tuổi, chị Minh mới kết hôn với người đàn ông kém 9 tuổi.

"Hôn nhân đến muộn, chồng lại ít hơn gần chục tuổi nhưng ai cũng mong chị tôi sẽ được hạnh phúc. Nhưng rồi, khi 2 đứa con lần lượt chào đời, vợ chồng chị Minh phát sinh nhiều mâu thuẫn. Khi cháu Phước vừa 1 tuổi, chị Minh quyết định ly hôn, ôm 2 đứa con về nhà ngoại sống", chị Mạn kể lại.

Chị Minh qua đời sau 5 năm chiến đấu với bệnh ung thư hạch.

Hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, một tay 2 đứa con thơ, bố mẹ già yếu, ai thuê phụ hồ, đổ bê tông, bơm thuốc sâu, thuốc cỏ… chị Minh đều nhận làm để kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống và nuôi con.

5 năm trước, chị Minh thấy cơ thể đau nhức, uể oải, cứ nghĩ do làm việc nặng nên chị không đi khám. Chỉ đến khi không còn đi làm được nữa, chị được người nhà đưa đến bệnh viện thì phát hiện bị ung thư hạch.

Mẹ qua đời khi Mạnh chuẩn bị lên lớp 10, em Phước vừa lên lớp 3.

"Ngày phát hiện mang bệnh, chị ấy khóc nhiều lắm. Chị nói sợ khi chị chết, 2 đứa con sẽ khổ. Bằng giá nào chị cũng phải cố gắng sống để làm chỗ dựa cho con. Vậy là từ đó, suốt 5 năm qua, chị vẫn kiên trì bấu víu bệnh viện, kiên cường chống chọi đau đớn chỉ với hi vọng được sống.

Vừa rồi, chị đau nặng, không ăn uống được gì nữa, kiệt sức, bệnh viện trả về nhà nhưng chị không chịu. Chị vẫn cầu xin cứu chị, 2 đứa con còn quá nhỏ, chị sao đành nhắm mắt. Nhưng rồi, chị cũng phải đầu hàng số phận.

...

Chị mất hôm qua tại bệnh viện mà không được gặp 2 đứa con lần cuối. Thương 2 đứa cháu còn quá nhỏ, không có bố bên cạnh, giờ mẹ mất, chúng bấu víu vào ai", chị Mạn nghẹn ngào.

Gia đình bà Xuân thuộc hộ khó khăn đã nhiều năm.

Ngồi thẫn thờ trước bàn thờ nghi ngút khói hương của con gái xấu số, khuôn mặt lam lũ của bà Đậu Thị Xuân (72 tuổi, bà ngoại của Mạnh) nhòe lệ khi nghĩ đến chặng đường dài phía trước của 2 đứa cháu ngoại bất hạnh.

Bà Xuân kể, chồng mất, suốt nhiều năm qua, dù tuổi cao, sức yếu nhưng bà vẫn cố gắng chăm sóc 2 đứa cháu ngoại, lo tiền bạc chữa bệnh cho con gái. Giờ con mất, bà thêm gánh nặng món nợ 100 triệu đồng vay ngân hàng trước đó để điều trị cho con. Đến cuối đời, giờ bà vẫn chưa hết khổ vì lo cho 2 đứa cháu bất hạnh.

2 anh em Mạnh khóc nghẹn trước ngôi mộ vừa đắp của người mẹ.

"Mẹ chúng mất. Bố chúng thì mấy năm rồi không liên lạc. Ông bà nội cũng đã mất. Giờ chúng chỉ còn tôi là chỗ dựa nữa thôi. Tôi già yếu như này, không biết còn sống được bao lâu nữa để lo cho cháu. Chúng khổ, lòng tôi cũng chẳng yên", bà Xuân trải lòng.

Hết hè này Mạnh lên lớp 10, em Phước lên lớp 3 nhưng giờ mẹ mất, bà ngoại già yếu, nhà nghèo, Mạnh nghĩ đến việc nghỉ học để nhường cho em trai tiếp tục đến trường.

Mẹ mất, hoàn cảnh khó khăn, bà ngoại già yếu, anh em Mạnh có nguy cơ thất học giữa chừng, mịt mù tương lai.

"Ngày trước mẹ ốm đau, nằm viện triền miên nhưng anh em cháu vẫn còn mẹ làm chỗ dựa. Giờ mẹ đi rồi, nhớ mẹ, cháu không biết phải làm sao. Bà ngoại thì già yếu, chắc cháu phải nghỉ học thôi. Cháu sẽ đi làm kiếm tiền nuôi em ăn học", Mạnh gạt nước mắt chia sẻ.

Mẹ mất, hoàn cảnh khó khăn, anh em Mạnh nguy cơ thất học giữa chừng, mịt mù tương lai. Cuộc sống của 2 đứa trẻ bất hạnh lúc này đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Mọi giúp đỡ cho anh em Mạnh, Phước xin gửi về địa chỉ: em Hồ Tùng Mạnh, khối 13, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Hoặc qua STK của chị Nguyễn Thị Mạn (dì ruột của Mạnh): 51010009864644, ngân hàng BIDV. ĐT: 0337637640.

Tác giả: Nhã Hoàng

Nguồn tin: phunuvietnam.vn