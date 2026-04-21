Chồng say rượu giết vợ rồi ôm con nhỏ bỏ trốn

Công an bắt giữ nghi phạm giết vợ rồi ôm con đi trốn

Ngày 21-4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Cam An khiến một người thiệt mạng.

Theo thông tin từ công an, khoảng 14h30 ngày 18-4, tại thôn Thủy Ba (xã Cam An), Bùi Đặng Châu (31 tuổi, trú thôn Lập Định 2, xã Cam Lâm) sau khi uống rượu đã dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ.

Hậu quả, người vợ tử vong trên đường đi cấp cứu, mẹ vợ bị thương nhẹ ở bàn tay.

...

Sau khi gây án, Châu mang theo con nhỏ khoảng 9 tháng tuổi rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tổ chức truy bắt. Đến khoảng 16h55 cùng ngày, nghi phạm bị phát hiện, bắt giữ tại khu vực gần cầu vượt cao tốc thuộc xã Cam Hiệp, cách hiện trường khoảng 2,2km. Cháu bé con của vợ chồng Châu an toàn.

Tác giả: NGUYỄN HOÀNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ