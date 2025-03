“Chồng chị mất rồi…” - Cuộc gọi định mệnh khiến người vợ gục ngã trong tiếng nấc

Người ta nói, cái chết không phải là sự chia ly đau đớn nhất. Đau đớn nhất là khi một người vẫn còn ở lại, còn một người đã rời đi mãi mãi… Như mới đây, một cuộc điện thoại đau lòng thông báo tin dữ đến người thân của nạn nhân sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã được người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Trong đoạn clip, một người đàn ông vội vã gọi điện cho thân nhân của người gặp nạn, giọng gấp gáp:"Em hỏi là chị quê ở đâu? Ở xã nào? Xã Hải Thanh ấy hả? Em báo cho chị là chồng chị mất rồi, bị tai nạn. Giờ cả nhà đi sang cổng 2, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn nhé. Anh ấy bị tai nạn chết rồi."

Quan sát hiện trường vụ tai nạn cho thấy, một chiếc xe máy nằm ngay cạnh bánh sau xe tải.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim người vợ. Có lẽ, ở căn nhà nhỏ ấy là người vợ cùng những đứa con thơ vẫn đang ngóng trông chồng về để quây quần bên bữa cơm thế. Thế nhưng, ngày đó, anh đã đi mãi không về nữa...

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Chẳng biết người vợ đang ở nhà ấy liệu có còn đứng vững được không, nhưng đoạn clip trên sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người xót xa.

Trước nỗi đau mất mát của người phụ nữ, nhiều cư dân mạng không khỏi xót xa và gửi lời chia buồn sâu sắc. "Những cuộc gọi mà chẳng ai muốn nghe. Nghe mà nước mắt ứa ra, thương quá! Chẳng biết người vợ ấy có bình tĩnh để ra hiện trường không nữa, mong chị mạnh mẽ, sớm vượt qua nỗi mất mát này", tài khoản D.L chia sẻ

Bên cạnh đó, câu chuyện đau lòng này cũng trở thành một lời nhắc nhở đầy ám ảnh về sự an toàn khi tham gia giao thông.

Nhiều người bày tỏ mong muốn mọi người hãy cẩn trọng hơn khi di chuyển trên đường: “Chỉ một giây bất cẩn có thể cướp đi cả một mạng người và để lại nỗi đau suốt đời cho những người ở lại.”

Nỗi đau của một gia đình là bài học cho tất cả. Mọi người đều mong rằng sẽ không còn những cuộc gọi định mệnh báo tin dữ, không còn những giọt nước mắt đau thương rơi xuống chỉ vì một khoảnh khắc bất cẩn trên đường.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn