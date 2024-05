Chỉ định Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá, Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh

Ngày 24/5, Đảng ủy Công an tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành (BCH), Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.



Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định tin tưởng với bản lĩnh, kinh nghiệm công tác, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh sẽ tập trung xây dựng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng Công an Nam Định ngày càng vững mạnh.

Đồng thời chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu và tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh mạng; kiềm chế, kéo giảm tất cả các loại tội phạm.

Qua đó góp phần tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.



Đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí hứa sẽ phát huy truyền thống của Công an Nam Định, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn lực lượng Công an tỉnh đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ