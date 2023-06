Chi cục trưởng bị bắt vì nhận hối lộ, Chi bộ hải quan cửa khẩu bị kỷ luật cảnh cáo

... Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Trong đó, ông Phan Văn Nhâm – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bị khởi tố bị can về tội “Nhận hối lộ”.