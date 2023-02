Chếnh choáng men say sau cuộc rượu với gã thanh niên, bé gái không ngờ đến khoảnh khắc ám ảnh sau đó

Pháp luật

Chiều 3/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Đẹp (SN 2002, trú xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".