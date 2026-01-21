Nghệ An: Xe ô tô 5 chỗ bất ngờ bốc cháy trên cầu Yên Xuân

Những người có mặt tại hiện trường thông tin, khoảng 17 giờ cùng ngày, khi đang lưu thông qua cầu Yên Xuân trên đường tỉnh 542C thuộc địa phận huyện Nam Đàn cũ thì phát hiện việc một chiếc ô tô 5 chỗ (chưa rõ biển kiểm soát) bất ngờ bốc cháy. Khi xảy ra sự việc, mọi người hỗ trợ xử lý đám cháy nhưng bất thành, trong phút chốc chiếc xe cháy ngùn ngụt.

Video cháy xe ô tô 5 chỗ trên cầu Yên Xuân (Nghệ An).

Vụ việc khiến giao thông qua cầu Yên Xuân ách tắc khoảng 30 phút, chỉ khi chiếc xe gần như bị thiêu rụi, đám cháy bớt dần đi thì các phương tiện khác mới lưu thông qua cầu trên phần làn đường còn lại.

Cầu Yên Xuân trên tỉnh lộ 542C có chiều dài 1,9km.



Hiện trường cho thấy chiếc xe ô tô 5 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.

