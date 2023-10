Chân dung 7 cựu lãnh đạo SCB bị truy nã liên quan Vạn Thịnh Phát

Các bị can trên bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Tham ô tài sản" từ ngày 25/10, nhưng đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu. Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ; yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.