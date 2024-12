Cảnh sát Hàn Quốc đột kích khám xét nơi ở của Tổng thống Yoon Suk Yeol

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol - Ảnh: REUTERS

Cuộc đột kích diễn ra bất ngờ, trong khi cùng thời điểm Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đang tổ chức phiên điều trần đầu tiên nhằm chuẩn bị cho phiên tòa xét xử chính thức ông Yoon Suk Yeol, tổng thống Hàn Quốc đang bị đình chỉ chức vụ.

Đây là lần đầu tiên cảnh sát Hàn Quốc khám xét nhà riêng của Tổng thống Yoon.

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát Hàn Quốc lần đầu tiên đột kích khám xét nơi ở của Tổng thống Yoon Suk Yeol

Trước đó, hôm 12-12, Hãng tin Yonhap đưa tin đội điều tra đặc biệt của cảnh sát Hàn Quốc một lần nữa khám xét văn phòng Tổng thống Yoon lần thứ hai vào chiều 12-12 (giờ Hàn Quốc). Đội điều tra cố khám xét lần nữa nhằm thu thập thêm tài liệu phục vụ công tác điều tra.

...

Cảnh sát Hàn Quốc bất ngờ khám xét văn phòng Tổng thống Yoon Suk Yeol, văn phòng cảnh sát thủ đô Seoul, cũng như văn phòng của lực lượng cảnh sát Quốc hội, liên quan đến lệnh thiết quân luật do ông Yoon Suk Yeol ban hành hồi tuần trước.

Cuộc đột kích diễn ra tại một tài sản thuộc sở hữu nhà nước được sử dụng cho công việc riêng của Tổng thống Yoon. Đây cũng là nơi được cho là nơi ông Yoon tổ chức cuộc họp với các quan chức cấp cao để thảo luận về kế hoạch ban bố thiết quân luật hôm 3-12.

Mục đích của lần đột kích này nhằm thu thập thêm các đoạn camera phục vụ cho công tác điều tra. Cảnh sát muốn xác định những ai đã ra vào tòa nhà vài giờ trước khi lệnh thiết quân luật được ban hành, theo Hãng tin Yonhap.

Bên cạnh đó, một cuộc đột kích khác cũng được tiến hành đồng thời tại Cơ quan an ninh thuộc khuôn viên văn phòng Tổng thống Yoon. Tuy nhiên các điều tra viên cho biết cuộc đột kích này không thành công vì họ đã bị chặn lại.

* Tuổi Trẻ Online đang cập nhật

Tác giả: KHÁNH QUỲNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ