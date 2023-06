Cảnh sát cứu hai người nhảy cầu Bến Thủy

Hai chiến sĩ cảnh sát dìu người phụ nữ nhảy cầu vào bờ chiều 27-6 - Ảnh: N.THẮNG

Chiều 27-6, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Nghệ An cho biết đơn vị này vừa làm thủ tục bàn giao hai người nhảy cầu Bến Thủy cho gia đình chăm sóc, ổn định tinh thần.

Khoảng 13h chiều cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ đi bộ lên cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Khi đến giữa cầu, người phụ nữ này tháo dép thả xuống sông. Sau đó, người này trèo qua lan can và gieo mình xuống nước. Do sự việc diễn ra quá nhanh, người đi đường không kịp can ngăn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Nghệ An triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ.

...

Khoảng 30 phút sau, trung tâm tiếp tục nhận được tin báo của người dân về một vật thể nổi trên sông Lam hướng hạ nguồn cầu Bến Thủy nghi là người bị đuối nước.

Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực theo tin báo thì phát hiện người phụ nữ đang trôi theo dòng nước trong tình trạng tỉnh táo.

Các chiến sĩ cảnh sát cứu hộ đã đưa người phụ nữ lên bờ và xác định danh tính người này quê ở tỉnh Hà Tĩnh, hơn 30 tuổi.

Trước đó, tối 26-6 Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Nghệ An cũng cứu kịp thời một nam thanh niên 23 tuổi, quê huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhảy cầu Bến Thủy.

Việc làm cứu người nhảy cầu của các chiến sĩ cảnh sát được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được nhiều "trái tim" của cư dân mạng.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ