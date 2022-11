Cảnh ăn mừng tưng bừng ở Tokyo sau chiến thắng lịch sử của tuyển Nhật

Your browser does not support the video tag.

Cảnh ăn mừng ở Tokyo sau chiến thắng lịch sử của Nhật Bản trước Đức - Nguồn: Sportsbrief

Tuyển Nhật đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng khó tin 2-1 trước Đức trong trận ra quân ở World Cup 2022. Các cổ động viên Nhật đã chìm trong cảm giác hạnh phúc khó tin và thực hiện những màn ăn mừng "khó đỡ".

...

Trong khi đó, một video vừa được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh ăn mừng "hoang dã" của các cổ động viên Nhật trên đường phố Shibuya ở Tokyo. Hàng ngàn người đã tràn ra khắp đường phố, nhảy múa ăn mừng như thể tuyển Nhật đã... đoạt chức vô địch!

Video này đã thu hút hơn 6 triệu lượt xem chỉ sau 12 giờ và vẫn tiếp tục tăng với tốc độ chóng mặt!

Tác giả: QUỐC THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ