Cán bộ hội phụ nữ bị bắt vì chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng

Ngày 29-9, VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đối với Trần Thị Lệ Hoa (SN 1977; ngụ tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan CSĐT cũng tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can này.

Công an đọc các quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Trần Thị Lệ Hoa.

...



Trần Thị Lệ Hoa nguyên là cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Hương Trà nhưng kinh doanh thêm lĩnh vực cho thuê ô tô tự lái và hành nghề cho vay lấy lãi với phương thức dùng tiền của mình hoặc vay tiền của người khác rồi cho vay lại với lãi cao hơn để thu lợi. Đến năm 2019, số tiền lãi đi vay lại nhiều nên Hoa không có khả năng trả nợ. Qua nhiều lần vay tiền của người này để trả lãi cho người khác, mỗi lần vay để trả nợ thì phát sinh thêm nợ mới và tiền lãi dẫn đến các khoản nợ ngày một nhiều.

Thông qua các mối quan hệ, biết anh V. có tiền cho vay, Hoa nảy sinh ý định vay tiền của anh V. để trả các khoản nợ đến hạn gồm cả gốc và lãi. Từ ngày 15-8-2022 đến ngày 21-11-2022, Hoa liên lạc và nhắn tin zalo trên điện thoại cho anh V. bảo cần vay tiền cho khách hàng vay đáo hạn trong vài ngày sẽ trả. Do tin tưởng nên anh V. đã nhiều lần giao tiền cho Hoa với số tiền 2,6 tỉ đồng rồi chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả.

Tác giả: Q.Nhật

Nguồn tin: Báo Người Lao Động