Ca sĩ Thuỷ Tiên đề nghị phong tỏa, kê biên tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 26/4, trả lời VTC News, ông Nguyễn Đức Hoàng (Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam), luật sư của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cho biết, ca sĩ Thủy Tiên đã có đơn gửi Viện KSND TP.HCM đề nghị kê biên tài sản của bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Theo đó, ca sĩ Thuỷ Tiên đề nghị phong tỏa tài khoản, kê biên 2 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại quận 1, quận 3 (TP.HCM) và cổ phần tại Công ty Cổ phần Đại Nam mà bà Hằng là chủ sở hữu. Mục đích của yêu cầu trên là để đảm bảo việc thi hành án.

"Trước đây chúng tôi đã gửi đơn đề nghị này đến Công an Bình Dương về nội dung này, tuy nhiên sau khi chuyển hồ sơ, nhập vụ án với Công an TP.HCM thì chưa giải quyết. Đến nay đã có kết luận điều tra của Công an TP.HCM chuyển qua Viện KSND TP.HCM nên chúng tôi đề nghị ngăn chặn những tài sản trên", luật sư Hoàng nói.

Bị can Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Thuỷ Tiên.



Cùng ngày, Viện KSND TP.HCM đã ra quyết định tạm giam thêm 10 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Thời hạn tạm giam tính từ ngày 25/4 đến ngày 5/5.

...

Trước đó, ngày 6/4, Công an TP.HCM đã chuyển toàn bộ kết luận và hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về cùng tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp (livestream) qua Internet để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan.

Kết luận điều tra nêu, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên) và chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng; bồi thường tổn thất về tinh thần do các phát ngôn xúc phạm 2 vợ chồng là 14,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tối 7/4, ca sĩ Thủy Tiên lên tiếng "đính chính" trên trang Facebook cá nhân rằng cô không yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại về tinh thần 14,9 tỷ đồng mà chỉ yêu cầu bồi thường vật chất (tức thiệt hại kinh tế) mà bà Hằng đã gây ra cho công ty quản lý.

Tác giả: HOÀNG THỌ

Nguồn tin: Báo VTC News