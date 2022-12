Chân dung 3 trợ thủ đắc lực của bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 1-12, Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Mai Nhi (SN 1983, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (SN 1992, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (SN 1994, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Các quyết định này đã được VKSND phê chuẩn. Ba người này được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bà Lê Thị Thu Hà



Bà Lê Thị Thu Hà được biết đến như là trợ thụ đắc lực của bà Nguyễn Phương Hằng. Mỗi khi bà Nguyễn Phương Hằng chuẩn bị livestream, bà Hà đã sử dụng Facebook cá nhân mang tên Ha Lee đăng trước thông tin "sơ bộ" về buổi phát sóng trực tiếp của bà Hằng.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Mai Nhi được cư dân mạng biết đến với tên gọi Hoàng Nhi. Các trợ lý, thư ký của bà Hằng chỉ đứng sau các vụ phát sóng trực tiếp, thỉnh thoảng mới xuất hiện để đưa nước, chỉnh góc máy, đưa giấy tờ rồi nhanh chóng rút đi.

Nguyễn Thị Mai Nhi



Có lần, trên sóng livestream, bà Phương Hằng vẫy gọi nhân viên của mình vào, yêu cầu Hoàng Nhi cởi khẩu trang để các "fan" của bà có thể chiêm ngưỡng dung nhan. Có lần, bà Hằng nũng nịu: "Đó, quý vị thấy em dữ không? Xung quanh em toàn đứa xấu không à, đứa đẹp em dìm hết rồi".

Trong một số buổi livestream, "nhậu online", bà Hằng thường rủ Hoàng Nhi và Hà Lee cùng xuất hiện ca hát, nhảy nhót trên sóng.

Ông Huỳnh Công Tân



Trong vụ việc này, Huỳnh Công Tân giữ vai trò thư ký, phụ trách MC dẫn chương trình, dẫn dắt câu chuyện trong các buổi livestream của bà Hằng.

Trong buổi đua ngựa tổ chức tại trường đua Đại Nam, Tân đã đặt tên cho chó đua, ngựa đua là tên của nghệ sĩ, nhà báo và bình luận khiếm nhã về các nhân vật được đặt tên.

Nội dung vụ án thể hiện, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như YouTube, Facebook... để công kích, xúc phạm nhân phẩm nhiều cá nhân. Mặc dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo nhưng bà Hằng không dừng lại mà có lời lẽ thô tục trên mạng xã hội để chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người.

Bên cạnh khởi tố, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP HCM cũng mở rộng điều tra, làm việc với các cá nhân như ê-kíp hỗ trợ kịch bản, nội dung cho bà Hằng chửi trên sóng livestream; làm việc với các YouTuber phát sóng trực tiếp mỗi khi bà Hằng "lên sóng"; làm việc với các luật sư tham gia những buổi công kích trực tiếp của bà Hằng trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP HCM), bà Đặng Thị Hàn Ni (công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng) cùng một số người khác cũng có đơn yêu cầu xử lý bà Nguyễn Phương Hằng.

