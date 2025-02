Ca sĩ Chi Dân hiện ra sao sau khi bị bắt vì ma túy?

Theo nội dung bức thư, Chi Dân cho biết anh rất nhớ chị và các cháu, đồng thời trách bản thân vì không làm trọn vẹn nghĩa vụ với gia đình.

Ngoài ra, nam ca sĩ cũng không quên dặn dò người cháu có mong muốn "nối nghiệp" ca hát nên nghiêm túc, cố gắng học hỏi.

Chi Dân viết: "Chị ơi, gia đình mình sao rồi ổn không chị. Ở trong này em suy nghĩ trách bản thân mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người thầy, người cậu để giúp đỡ bé Na trên con đường ca hát. Cậu xin lỗi con vì cậu mà mọi việc dang dở. Nghề này đẹp nhưng cũng không dễ dàng nên con phải luôn đam mê, chăm chỉ học hỏi và cố gắng hết mình nha. Chị và các cháu nhớ giữ gìn sức khỏe, đang trở trời, dễ bệnh lắm. Em nhớ chị và các cháu lắm".

Thư tay tiết lộ tình trạng của Chi Dân.



Trước đó, thông tin Công an TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam nam ca sĩ Chi Dân và một số người liên quan về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã thu hút sự chú ý của dư luận. Bởi bị can trên đều là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng tới nhiều người.

Tại cơ quan công an, Chi Dân thừa nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Nam ca sĩ cho biết đã hối hận về việc dùng chất ma túy và gửi xin lỗi người hâm mộ.

"Sự việc lần này khá nghiêm trọng với sự nghiệp của tôi. Vì tôi là một người được khán giả tin tưởng và có trách nhiệm rất lớn… Tôi suy nghĩ rất nhiều hành vi phạm tội của mình. Tôi gửi lời xin lỗi tất cả khán giả, những người đã tin yêu tôi trong thời gian vừa rồi. Tôi gửi tới tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là người đang có dự định dùng thử chất ma túy hoặc đã sử dụng chất ma túy nên từ bỏ để không làm ảnh hưởng tới cộng đồng và tất cả những người xung quanh…", nam ca sĩ nói.

Nam ca sĩ Chi Dân bị bắt về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989. Anh được đông đảo khán giả biết tới qua hàng loạt bản hit như: Mất trí nhớ, Người tôi yêu, Điều anh biết, Làm vợ anh nhé…

Vào ngày 14/11/2024, Chi Dân bị bắt về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

