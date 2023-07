Cá mập voi dài hơn 4m bơi trước mắt du khách ở biển Kỳ Co

Con cá mập voi bơi trước mắt du khách gần vùng biển khu du lịch Kỳ Co - Ảnh: NHẬT PHONG

Trưa nay 20-7, một con cá mập voi to lớn bất ngờ xuất hiện ở vùng biển gần khu du lịch Kỳ Co ngay trước mắt các du khách đi trên tàu và một hướng dẫn viên du lịch ghi hình lại được.

Your browser does not support the video tag.

Cá mập voi bất ngờ xuất hiện ở Quy Nhơn khiến du khách hò reo - VIDEO: NHẬT PHONG

Anh Nhật Phong, hướng dẫn viên du lịch, cho biết khoảng 11h45, khi anh đang trên tàu để đưa các du khách từ khu du lịch Kỳ Co ra ngắm san hô ở Bãi Dứa thì phát hiện con cá mập voi này.

"Tàu chúng tôi đi ngược hướng bơi của con cá lớn này. Ban đầu chỉ thấy chiếc vây nhọn to nổi lên trên mặt biển. Các du khách trên tàu ồ lên thích thú, đề nghị tài công quay tàu lại để xem.

Khi tàu đến gần, con cá tỏ ra khá thân thiện, bơi chầm chậm. Tôi và nhiều du khách ghi lại được hình ảnh chú cá này. Thật thú vị!" - anh Phong cho hay.

... Theo người hướng dẫn viên, du khách rất thích thú khi phát hiện ra con cá "bự chảng" - Ảnh: NHẬT PHONG



Theo anh Phong, con cá dài hơn 4m, thân rất to, miệng rộng, trên phần đầu và lưng màu đen có các đốm trắng. "Chúng tôi tưởng là cá ông, cá voi chứ không nghĩ đó là cá mập" - anh Phong cho hay.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sau khi xem hình ảnh con cá do anh Nhật Phong quay lại được, TS Võ Văn Quang, trưởng phòng Động vật có xương sống biển (Viện Hải dương học) khẳng định đây là cá mập voi, hay còn gọi là cá mập sứa, cá nhám voi.

Trước đây, giai đoạn 2009-2012, người dân phát hiện một số con cá mập vào gần bờ biển Quy Nhơn, thậm chí một số người đi tắm biển còn bị cá mập tấn công gây thương tích. Viện Hải dương học đã thực hiện đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học của hiện tượng cá dữ tấn công người tắm biển ở vịnh Quy Nhơn và đề xuất các giải pháp phòng ngừa" trong thời gian tháng 8-2010 đến tháng 4-2012. Hơn chục năm qua, ở vùng biển Quy Nhơn và lân cận không thấy cá mập xuất hiện trở lại. Tuy nhiên gần đây cá voi lại nhiều lần xuất hiện ở vùng biển Đề Gi (Phù Cát, Bình Định).

Tác giả: Duy Thanh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ